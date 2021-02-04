Стали известны соискатели на «Золотой глобус» — престижную награду голливудской Ассоциации иностранной прессы

Лидерами по числу номинаций стали фильм «Манк» и сериал «Корона».

Черно-белая биографическая драма Дэвида Финчера об истории создания оскароносной ленты «Гражданин Кейн» имеет шанс получить статуэтку сразу в шести категориях. На одну меньше у судебной драмы «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина. Оба проекта выпустил стриминг-сервис Netflix. Кстати, в целом именно он набрал больше всего номинаций – 42. Создатели этих фильмов также претендуют на звание «Лучшего режиссера». Помимо них в этой номинации представлены сразу три женщины — Эмиральд Феннел, Реджина Кинг и Хлоя Чжао, снявшие картины «Девушка, подающая надежды», «Одна ночь в Майами» и «Земля кочевников». В телевизионном сегменте лидирует с шестью номинациями сериал «Корона» — главная политическая драма последних лет о жизни британской королевы Елизаветы II. Российских картин в этом году в шорт-листе «Золотого глобуса» нет.

Победителей назовут в Лос-Анджелесе 28 февраля. Обычно церемония проходит в начале января, но ее отложили из-за пандемии коронавируса. Зачастую обладатели «Золотых глобусов» позже получают «Оскаров».