Хамовнический суд Москвы проверит сегодня законность лишения статуса адвоката главного фигуранта «дела Голунова»

Защитник Алексей Коврижкин не согласен с решением Совета адвокатской палаты.

Еще год назад Басманный районный суд Москвы арестовал пятерых бывших сотрудников Управления внутренних дел по ЗАО города Москвы —бывших оперуполномоченных отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Их обвиняют в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову.

В конце октября Совет адвокатской палаты Москвы лишил статуса адвоката Коврижкина из-за дела о взятке, которое было рассмотрено судом. Защитник, в частности, передал деньги бывшему заместителю начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков столичного УВД по ЗАО Игорю Ляховцу. Интересы которого Коврижкин и представлял в «деле Голунова». Сам защитник не согласен с лишением статуса адвоката.

Мосгорсуд планировал начать рассмотрению по существу дела Голунова еще в декабре прошлого года. Однако не смог этого сделать, поскольку в адрес суда не поступили документы о лишении статуса адвоката.