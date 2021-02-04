Представители СПЧ хотят обсудить с руководством полиции и Росгвардии действия силовых структур на прошедших акциях

Представители Совета по правам человека хотят обсудить с руководством полиции и Росгвардии действия силовых структур на прошедших несанкционированных акциях.

Наибольшего внимания заслуживают многочисленные жалобы о неподобающем поведении силовиков. Об этом Эху рассказал член СПЧ Игорь Каляпин.

Каляпин добавил, что также часто поступают сообщения о недопуске адвокатов к задержанным. По мнению правозащитника, все заявления о пытках должны быть рассмотрены.