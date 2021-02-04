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08:36, 04 февраля 2021

Сенаторы США от обеих партий повторно внесли в Конгресс проект закона о санкциях против российских чиновников

Сенаторы США от обеих партий повторно внесли в Конгресс проект закона о персональных санкциях против российских чиновников. Поводом стало отравление и осуждение на реальный срок политика Алексея Навального.

Заморозка активов и отказ в выдаче американских виз — так могут наказать российских чиновников. Среди авторов законопроекта, который призывает привлечь Россию к ответственности за злонамеренную деятельность, демократы Бен Кардин, Дик Дурбин, республиканцы Митт Ромни и Марк Рубио. Президент США должен представить законодателям отчёты с именами российских чиновников и других лиц, причастных к отравлению и осуждению Алексея Навального. Законопроект предписывает администрации Джо Байдена определить ответственность Кремля по использованию химического оружия, сенаторы требуют отчёта о личном состоянии Владимира Путина и его окружения, а также доклада об убийстве Бориса Немцова. Об этом говорится на сайте Рубио, где размещен документ. Влиятельный сенатор-демократ Бен Кардин полагает, что Россия цитата «продолжит расправляться с оппозицией пока США и весь мир не скажут: хватит. Отравление или другой способ убийства критиков власти неприемлемы ни в одной стране», — подчеркнул Кардин. Сенаторы внесли документ в Конгресс в несколько измененном виде повторно. Они предлагали ввести санкции прошлой осенью администрации Дональда Трампа. Документ подготовили после отравления Навального как считают на Западе боевым ядом из группы «Новичок».

Москва неоднократно опровергала обвинения в причастности к инциденту с Алексеем Навальным.



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