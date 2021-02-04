В Москве приостановлено движение поездов на участке «фиолетовой» ветки метро от «Планерной» до «Октябрьского поля»

Столичный департамент транспорта объясняет это необходимостью проверки инфраструктуры. В дептрансе заверили, что делают все возможное для скорейшего восстановления движения.

Пассажирам рекомендуют воспользоваться наземным транспортом и поездами МЦД-2. Кроме того, вдоль закрытого участка Таганско-Краснопресненской линии запущены компенсационные автобусы с остановками у станций метро «Планерная», «Сходненская», «Тушинская», «Спартак» и «Щукинская».

Движение поездов между станциями «Котельники» и «Октябрьское поле» осуществляется в штатном режиме.