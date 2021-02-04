Приговор Навальному и репрессии против его сторонников обсудит с главой МИД РФ верховный представитель Евросоюза

Жозеп Боррель сегодня прилетит в Москву. Решение отправить в колонию лидера российской оппозиции вызвало возмущение в Европе и осложнило отношения Москвы и стран Евросоюза. Приговор Алексею Навальному осудили лидеры Германии, Франции, ряда других стран и потребовали немедленно его освободить. Немецкое правительство вчера допустило санкции против Москвы из-за дела Навального.

Позицию европейских государств сегодня донесет до главы российского МИД Жозеп Боррель. Он также обсудит с Сергеем Лавровым массовые аресты активистов и жесткие действия силовиков при разгоне протестующих в российских городах. Глава европейской дипломатии хочет встретиться с лидером оппозиции, который остается в СИЗО, но это на усмотрение судей или следователей, сказали в Кремле.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Кремль не готов прислушиваться к указаниям из-за рубежа. Решение о возможности встречи Навального с главой дипломатии ЕС может принимать только следователи или суд, подчеркнул Песков.

Перед отъездом Борреля в Москву правозащитники из Amnesty International призвали его сделать тему прав человека ключевой на переговорах с Россией. По их мнению, он должен добиваться от Москвы освобождения всех политзаключенных, включая Навального, отмены законов об иностранных агентах, нежелательных организациях и других репрессивных мер.

Сайт российского МИДа не упоминает в числе тем переговоров нарушения прав человека в России и ситуацию вокруг Навального. По версии ведомства министры планируют обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе, Западной Африке, Ближнем Востоке, а также иранскую ядерную программу.