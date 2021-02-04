В центре Ростова-на-Дону загорелся магазин «Кооператор Дона», расположенный на первом этаже 9-этажного жилого дома

К тушению привлечены 100 пожарных. По данным МЧС, эвакуировано более 200 человек, из них около 100 спасено.
Площадь пожара составляет 400 квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.
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К тушению привлечены 100 пожарных. По данным МЧС, эвакуировано более 200 человек, из них около 100 спасено.
Площадь пожара составляет 400 квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.
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