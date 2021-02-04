В Красноярском крае суд рассмотрит иск об изъятии лесного участка у религиозной общины «Церковь последнего завета»

Ранее её руководство оказалось под стражей. Иск в суд направило министерство лесного хозяйства Красноярского края. Оно требует расторгнуть договор пользования участком религиозной общины «Церковь последнего завета».

Её возглавляет Сергей Тороп, известный как Виссарион. В сентябре он и двое его помощников были арестованы. Их подозревают в психологическом насилии над последователями.

Между истцом и ответчиком в 2015 году был подписан договор безвозмездного пользования лесным участком. Его члены общины обязались использовать в соответствии с лесным законодательством для проведения религиозной деятельности. Однако община, как утверждает истец, нарушила условия соглашения.

На участке разместили строения, не предназначенные для этого вида деятельности, как сообщает «Интерфакс», лес «замусорили отходами производства и потребления».

В свою очередь в «Церкви последнего завета» уверяют, что строения появились на территории участка до заключения договора. Организация сейчас использует их в религиозных целях, также там временно живет обслуживающий персонал.

Прокуратура Красноярского края со своей стороны добивается ликвидации «Церкви последнего завета». Организацию Минюст зарегистрировал в 1995 году.