Германия осудила систематическое применение насилия в ходе мирных демонстраций и потребовали освобождения Навального

Официальный представитель правительства Штеффен Зайберт напомнил, что приговор московского суда основан на вердикте, который был признан противоправным в ЕСПЧ.

Как член совета Европы Россия должна выполнять его решения, придерживаясь Конвенции по правам человека. «Кремль должен обеспечить россиянам право на свободу мнения и собраний», — подчеркнул Зайберт.

Правительство ФРГ ожидает от России исполнение соглашения о химическом оружии и расследование покушения на Навального. Пресс-секретарь Меркель отметил, что за решеткой сидит жертва произвольного приговора, а преступники не привлекаются к суду.

Зайберт заявил, что в октябре из-за попытки отравления Навального в России ЕС ввел санкции против семи лиц и одного института. Дальнейшие шаги будут обсуждаться после визита в Москву верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борелля. Новые санкции не исключены.

Заранее комментировать возможные санкции и время их обсуждения представитель правительства ФРГ решительно отказался.