Джо Байден готов как поддерживать сотрудничество с Россией, так и противостоять в случае угроз.

Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки. По ее словам, в число возможных областей сотрудничества входит договор СНВ-3, а «вмешательство Москвы в выборы» и «хакерские атаки» вызывают у американского президента опасения.
2021-02-04T05:12:59+03:00
2021-02-04T05:13:04+03:00
https://echo.msk.ru/news/2784876-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:12, 04 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
1 февраля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)