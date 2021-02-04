Страховая группа СОГАЗ стала владельцем 20% «Первого канала.

От них осенью 2020 года отказался банк ВТБ. Банк раньше не сообщал, кому продал свой пакет. Как выяснил РБК, сначала эта доля была передана бизнесмену Роману Абрамовичу, а уже его структуры передали ее СОГАЗу. Сейчас 51% Первого канала принадлежит госструктурам. Еще 29% — у «Национальной Медиа Группф», которую контролирует в том числе банк «Россия» Юрия Ковальчука.
2021-02-04T05:11:00+03:00
2021-02-04T05:11:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:11, 04 февраля 2021
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