Страховая группа СОГАЗ стала владельцем 20% «Первого канала.

От них осенью 2020 года отказался банк ВТБ. Банк раньше не сообщал, кому продал свой пакет. Как выяснил РБК, сначала эта доля была передана бизнесмену Роману Абрамовичу, а уже его структуры передали ее СОГАЗу. Сейчас 51% Первого канала принадлежит госструктурам. Еще 29% — у «Национальной Медиа Группф», которую контролирует в том числе банк «Россия» Юрия Ковальчука.