Минцифры предложило вывести геоданные абонентов из-под действия тайны связи.

В министерстве объясняют это необходимостью более оперативного получения информации при поиске пропавших людей. Как передает РБК, соответствующий законопроект направлен на согласование в заинтересованные ведомства, после чего будет представлен на общественное обсуждение.
2021-02-04T05:09:04+03:00
2021-02-04T05:09:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:09, 04 февраля 2021
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