Пассажирский самолет, следовавший из Хабаровска совершил экстренную посадку в Южно-Сахалинске.

Как передает ТАСС, причиной стало задымление в кабине пилота. Почти весь путь воздушное судно проделало, находясь в аварийном состоянии. Посадка прошла штатно, никто из 100 человек на борту не пострадал.
2021-02-04T05:07:43+03:00
2021-02-04T05:07:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:07, 04 февраля 2021
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