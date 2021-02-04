Открытое горение на складе в Красноярске ликвидировано.

По данным регионального главка МЧС, площадь возгорания составила около 4 тыс. кв. м. Во время тушения погибли трое пожарных и один рабочий склада.
2021-02-04T05:06:37+03:00
2021-02-04T05:06:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:06, 04 февраля 2021
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