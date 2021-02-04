В конгресс США внесен проект санкций против России из-за ситуации с Навальныым.

Документ предусматривает ограничения на лиц, причастных к отравлению и тюремному заключению оппозиционного российского политика. Среди возможных санкций в законопроекте указаны заморозка активов и отказ в выдаче виз.
2021-02-04T05:05:18+03:00
2021-02-04T05:05:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:05, 04 февраля 2021
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