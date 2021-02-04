Z Архив новостей новости
5 5 6 1140
05:05, 04 февраля 2021

В конгресс США внесен проект санкций против России из-за ситуации с Навальныым.

Документ предусматривает ограничения на лиц, причастных к отравлению и тюремному заключению оппозиционного российского политика. Среди возможных санкций в законопроекте указаны заморозка активов и отказ в выдаче виз.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 29 января Поздравить…

5 336 6 5306 29.01
Блоги

Рожденные 1 февраля Поздравить…

5 295 6 6280 01.02
Блоги

Рожденные 31 января Поздравить…

5 181 6 5205 31.01
Блоги

Алексей Навальный политик

Приговор под портретом Ягоды. Стенограмма Историческая стенограмма того, как разваливали и уничтожали российское правосудие…

5 140 6 45501 28.01
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Политический онанизм и медийный комбикорм. Да вы просто задолбали Люди в Крыму устали от лжи и беспредела местных властей, но пока молчат, но количество обновлённых украинских паспортов растёт с каждым днём, как и количество сожалеющих о своём выборе на референдуме…

5 236 6 78094 28.01
Блоги

Сергей Марков политолог

Хроники российского майдана И в результате планируется обвал вертикали власти и силовой вертикали…

5 91 6 21287 28.01
Блоги

Илья Яшин политик

+ Как очистить полицию от садистов Как очистить полицию от садистов Хочу объяснить, почему надо децентрализовать полицейскую систему и дать больше полномочий районным отделам полиции. Почему местных руководителей МВД надо определять на выборах…

5 56 6 14794 28.01
8читать ;смотреть
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Зачем пропагандист троллит Это не самое рациональное решение. Впав в эмоции, кремлевцы забывают, что главная задача пропаганды — не злить врага, а убеждать колеблющегося…

5 39 6 21429 28.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Это саморазоблачение коллективного Запада Или это попытка психологического давления на судью? Не исключу, что их в немалой степени заботит судьба закачанных натовских миллионов в противоправную деятельность на российской территории…

5 225 6 31197 02.02
Блоги

+ «Страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич» «Страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич» В 90-ю годовщину со дня рождения Бориса Ельцина Владимир Путин возложил цветы к могиле первого Президента России на Новодевичьем кладбище в Москве…

5 116 6 16070 02.02
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Студия «Тёмный лес» На днях немецкие журналисты обратили внимание на любопытные факты о недавнем «расследовании» Навального…

5 202 6 30330 02.02
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Юбилей Ельцина. В какой стране мы бы жили, если бы не он? Юбилей Ельцина. В какой стране мы бы жили, если бы не он? 90 лет назад родился Борис Николаевич Ельцин…

5 46 6 6987 01.02
8читать ;смотреть
Блоги

Татьяна Юмашева руководитель Фонда первого Президента России Бориса Ельцина

Наступит время, когда про Ельцина и его время будут говорить правду Он умел прощать ошибки и никогда никому не мстил. Он не окружал себя льстивыми и удобными, он слышал разные мнения…

5 160 6 26278 01.02
Интервью Разворот (утренний)

Христо Грозев гость: Христо Грозев журналист проекта Bellingcat

Это значит, что в среднем в 4-5 раз у них объектов каждый год, чем те, которые мы вместе видим. Так что можно предположить, что, возможно, до 4-5 человек они убивают каждый год…

5 54 6 41234 28.01
#слушать 20:14 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Мосгортранс: 31.01 по требованию полиции изменятся маршруты наземного транспорта в центре Будьте внимательны, возможны дополнительные ограничения. Следите за объявлениями водителей…

5 66 6 12236 30.01
Блоги

Кусок эфира

Олег Сысуев: Власть будет отвечать всё жестче и жестче Те люди, которые будут не согласны с действиями властей, будут всё жестче и жестче реагировать. Это, на мой взгляд, неблагоприятный сценарий, который в истории имел место много раз…

5 136 6 25679 29.01

Популярное за неделю

Новости

Группа американских сенаторов от обеих партий внесла в Конгресс законопроект о санкциях против России. На этот раз — из-за ситуации с оппозиционным российским политиком, главным критиком Кремля Алексеем Навальным.

5 4 6 3113
Интервью Информационный канал

Валерий Соловей гость: Валерий Соловей политолог

Уже в 18:00 было обнародовано Путиным его решение относительно судьбы Навального. В узком кругу. Причем в то время, как г-н Вайно настаивал на домашнем аресте, группа Патрушева настаивала на реальном сроке 3,5 года…

5 91 6 148151 02.02
#слушать 49:03 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

1 февраля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 0 6 2909 01.02
Блоги

Максим Миронов Профессор IE Business school (Мадрид)

Казус Ротенберга Зрителю ТВ каналов все станет очевидным — у Навального красивые нарисованные мультики, а по федеральным каналам съемки настоящего дворца…

5 148 6 391217 01.02
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Как нам победить Путина Для смены власти в стране у протестующих граждан должны быть свои представители не просто в политике, но во власти. Для начала – власти законодательной и представительной…

5 204 6 212848 30.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8985575
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4799439

Сегодня в эфире