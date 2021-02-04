Сегодня в Москву прилетает глава дипломатии ЕС.

На переговорах с Сергеем Лавровым, Жозеп Боррель намерен довести до российских властей консолидированную позицию ЕС по ситуации с Алексеем Навальным. Среди других проблем в повестке: действия России на Украине и в соседних странах, важность продолжения ядерной сделки с Ираном и глобальный ответ на пандемию коронавируса.