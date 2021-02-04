Сегодня в Москву прилетает глава дипломатии ЕС.

На переговорах с Сергеем Лавровым, Жозеп Боррель намерен довести до российских властей консолидированную позицию ЕС по ситуации с Алексеем Навальным. Среди других проблем в повестке: действия России на Украине и в соседних странах, важность продолжения ядерной сделки с Ираном и глобальный ответ на пандемию коронавируса.
2021-02-04T05:04:14+03:00
2021-02-04T05:04:18+03:00
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05:04, 04 февраля 2021
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