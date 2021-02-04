В Катаре сегодня состоятся первые матчи клубного ЧМ по футболу.

Встречи между клубами с разных континентов пройдут на стадионах, которые менее, чем через два года примут мировое первенство. Клубный ЧМ должен был состояться в декабре, но из-за пандемии коронавируса ФИФА отложила его на два месяца.
2021-02-04T04:13:28+03:00
2021-02-04T04:13:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:13, 04 февраля 2021
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