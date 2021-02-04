Соглашение о продлении российско-американского договора СНВ-3 официально вступило в силу.

Россия и США вели переговоры о расширении его сроков несколько лет, но договориться Москва и Вашингтон смогли только после прихода к власти новой администрации в Белом доме. Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений будет действовать в том виде, в котором был подписан, без каких-либо изменений или дополнений, до 5 февраля 2026 года.