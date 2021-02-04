Соглашение о продлении российско-американского договора СНВ-3 официально вступило в силу.

Россия и США вели переговоры о расширении его сроков несколько лет, но договориться Москва и Вашингтон смогли только после прихода к власти новой администрации в Белом доме. Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений будет действовать в том виде, в котором был подписан, без каких-либо изменений или дополнений, до 5 февраля 2026 года.
2021-02-04T04:11:32+03:00
2021-02-04T04:11:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:11, 04 февраля 2021
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