Власти Украины попросят YouTube закрыть страницы каналов NewsOne, ZIK и «112 Украина».

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Минкульта страны Александр Ткаченко. Все три телеканала прекратили эфирное вещание в начале февраля после утверждения президентом Владимиром Зеленским решения СНБО. В Киеве сочли считают, что эти телеканалы являются частью пропагандистской войны, которую ведет Россия. На самих каналах заявляют о политической расправе, а действия властей осудил Союз журналистов страны. Отлучение каналов от эфира осудили в Кремле.
2021-02-04T04:10:13+03:00
2021-02-04T04:10:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:10, 04 февраля 2021
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