Владельцем 20% «Первого канала», от которых отказался банк ВТБ, стал СОГАЗ.

Как выяснил РБК, страховая компания останется совладельцем вещателя и после того, как часть акций «Первого канала» перейдет ВТБ. Государство сейчас контролирует 51% «Первого канала», но в соответствии с декабрьским указом Владимира Путина эта доля должна снизиться до 34%.
2021-02-04T04:09:03+03:00
2021-02-04T04:09:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:09, 04 февраля 2021
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