Владельцем 20% «Первого канала», от которых отказался банк ВТБ, стал СОГАЗ.

Как выяснил РБК, страховая компания останется совладельцем вещателя и после того, как часть акций «Первого канала» перейдет ВТБ. Государство сейчас контролирует 51% «Первого канала», но в соответствии с декабрьским указом Владимира Путина эта доля должна снизиться до 34%.