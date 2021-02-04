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04:07, 04 февраля 2021

В Москве задержан подозреваемый в поджоге автомобиля Росгвардии во время акции в поддержку Навального 31 января.

Как сообщается на сайте столичного управления МВД, официальные обвинения 26-летнему подозреваемому пока не предъявлены. Уголовное дело по факту поджога было возбуждено по уголовной статье об умышленном повреждении имущества. Автомобиль Росгвардии загорелся неподалеку от Тверской улицы, его удалось оператиано потушить, пострадавших не было. Первоначально в Росгвардии заявляли, что автомобиль загорелся из-за технических неполадок.



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