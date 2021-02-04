В Москве задержан подозреваемый в поджоге автомобиля Росгвардии во время акции в поддержку Навального 31 января.

Как сообщается на сайте столичного управления МВД, официальные обвинения 26-летнему подозреваемому пока не предъявлены. Уголовное дело по факту поджога было возбуждено по уголовной статье об умышленном повреждении имущества. Автомобиль Росгвардии загорелся неподалеку от Тверской улицы, его удалось оператиано потушить, пострадавших не было. Первоначально в Росгвардии заявляли, что автомобиль загорелся из-за технических неполадок.
2021-02-04T04:07:32+03:00
2021-02-04T04:07:37+03:00
https://echo.msk.ru/news/2784854-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:07, 04 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
1 февраля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)