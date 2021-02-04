Эстония присоединилась к требованиям к ЕС ввести санкции против России.

Как заявила Глава МИД страны Эва-Мария Лииметс, Евросоюз «должен решительно отреагировать», если Алексея Навального немедленно не освободят, а к мирным демонстрантам «не будут относиться справедливо».
2021-02-04T04:06:01+03:00
2021-02-04T04:06:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 04 февраля 2021
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