Amnesty Int призвала Жозепа Борреля акцентировать на переговорах в Москве тему прав человека.

Правозащитная организация также просит главу европейской дипломатии потребовать освобождения всех политзаключенных, в том числе Алексея Навального. Делегация Евросоюза во главе с Жозепом Борелем сегодня прилетает в Москву для встречи с российским руководством.
2021-02-04T04:04:44+03:00
2021-02-04T04:04:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 04 февраля 2021
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