С 15 февраля Россия открывает авиасообщение с Арменией и Азербайджаном.

С 8-го — железнодорожное сообщение с Белоруссией. По два рейса в неделю будут выполняться по маршруту Москва — Баку, по четыре — Москва — Ереван. Кроме того, с 8 февраля с одного до трех будет увеличено количество регулярных рейсов в Киргизию по маршруту Москва — Бишкек.
2021-02-04T03:11:24+03:00
2021-02-04T03:11:28+03:00
https://echo.msk.ru/news/2784848-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:11, 04 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Новое расследование об объекте под Геленджиком, который также называют «дворцом Путина», опубликовало издание «Медуза» Из разговора с рабочими, некогда занятыми на строительстве резиденции, журналисты выяснили, что масштабы постройки оказываются больше, чем в расследовании Алексея Навального и его соратников…
Популярное за неделю
1 февраля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)