С 15 февраля Россия открывает авиасообщение с Арменией и Азербайджаном.

С 8-го — железнодорожное сообщение с Белоруссией. По два рейса в неделю будут выполняться по маршруту Москва — Баку, по четыре — Москва — Ереван. Кроме того, с 8 февраля с одного до трех будет увеличено количество регулярных рейсов в Киргизию по маршруту Москва — Бишкек.