Z Архив новостей новости
5 0 6 0
03:10, 04 февраля 2021

Кандидатура Уильяма Бернса внесена в Сенат для утверждения главой ЦРУ.

О решении президента Байдена выдвинуть на этот пост экс-посла США в Москве было объявлено 11 января.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 29 января Поздравить…

5 336 6 5289 29.01
Блоги

Рожденные 1 февраля Поздравить…

5 295 6 6258 01.02
Блоги

Рожденные 31 января Поздравить…

5 181 6 5191 31.01
Новости

Алексей Навальный приговорен к 2 годам и 8 месяцам тюремного заключения Таким образом, суд удовлетворил требования прокуратуры, которая, в свою очередь, поддержала представление ФСИН…

5 50 6 71449
Новости

Новое расследование об объекте под Геленджиком, который также называют «дворцом Путина», опубликовало издание «Медуза» Из разговора с рабочими, некогда занятыми на строительстве резиденции, журналисты выяснили, что масштабы постройки оказываются больше, чем в расследовании Алексея Навального и его соратников…

5 83 6 104949
Новости

Европейский союз сегодня вечером осудил действия российских властей в отношении политика Алексея Навального От имени всех 27 стран ЕС выступил верховный представитель по иностранным делам Жозеп Боррель…

5 61 6 8077
Новости

Чиновники заинтересовались детьми жительницы Ленинградской области, которую на акции ударил в живот полицейский Сама же она до сих пор находится в больнице…

5 107 6 145448
Новости

На Украине отключили вещание телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK Такое решение ранее приняли в Совете национальной безопасности и обороны…

5 60 6 8777
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Это саморазоблачение коллективного Запада Или это попытка психологического давления на судью? Не исключу, что их в немалой степени заботит судьба закачанных натовских миллионов в противоправную деятельность на российской территории…

5 225 6 31181 02.02
Блоги

+ «Страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич» «Страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич» В 90-ю годовщину со дня рождения Бориса Ельцина Владимир Путин возложил цветы к могиле первого Президента России на Новодевичьем кладбище в Москве…

5 116 6 16067 02.02
8читать ;смотреть
Новости

Михаил Ходорковский рассказал о разговоре с людьми, строившими «дворец Путина» Ходорковский считает несостоятельным и смешным то, что было озвучено Путиным в ответ на вопрос про дворец…

5 60 6 58232
Новости

Кремль: Решение суда, заменившего Навальному условный срок на реальный, не станет серьезным фактором политики России Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков…

5 43 6 6284
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Студия «Тёмный лес» На днях немецкие журналисты обратили внимание на любопытные факты о недавнем «расследовании» Навального…

5 202 6 30321 02.02
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Юбилей Ельцина. В какой стране мы бы жили, если бы не он? Юбилей Ельцина. В какой стране мы бы жили, если бы не он? 90 лет назад родился Борис Николаевич Ельцин…

5 46 6 6983 01.02
8читать ;смотреть
Новости

Российский МИД не будет помогать делегации ЕС организовывать посещение Алексея Навального в тюрьме Это дала понять сегодня вечером официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова…

5 48 6 7483
Новости

Чехия первой из зарубежных стран вызвала в МИД российского посла из-за приговора Навальному и разгона уличных акций Многие западные страны осудили произошедшее в Москве…

5 34 6 5382

Популярное за неделю

Новости

Алексей Навальный выпустил новое обращение из СИЗО По его словам, если на улицы выйдут два процента зрителей фильма «Дворец для Путина», этого будет достаточно, чтобы, как он выразился, «привести в чувство завсегдатаев аквадискотеки»...

5 82 6 206254
Интервью Информационный канал

Валерий Соловей гость: Валерий Соловей политолог

Уже в 18:00 было обнародовано Путиным его решение относительно судьбы Навального. В узком кругу. Причем в то время, как г-н Вайно настаивал на домашнем аресте, группа Патрушева настаивала на реальном сроке 3,5 года…

5 90 6 146212 02.02
#слушать 49:03 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

1 февраля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 0 6 2901 01.02
Блоги

Максим Миронов Профессор IE Business school (Мадрид)

Казус Ротенберга Зрителю ТВ каналов все станет очевидным — у Навального красивые нарисованные мультики, а по федеральным каналам съемки настоящего дворца…

5 147 6 389280 01.02
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Как нам победить Путина Для смены власти в стране у протестующих граждан должны быть свои представители не просто в политике, но во власти. Для начала – власти законодательной и представительной…

5 204 6 212540 30.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8985560
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4799391

Сегодня в эфире