Airbus A319, следовавший из Хабаровска в Южно-Сахалинск совершил на Сахалине экстренную посадку.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта, причиной стало задымление в кабине пилота. Почти весь путь воздушное судно проделало, находясь в аварийном состоянии. По сигналу тревоги в аэропорту Южно-Сахалинска были собраны аварийно-спасательные расчеты. Посадка прошла штатно, никто из 100 человек на борту не пострадал.