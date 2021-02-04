Airbus A319, следовавший из Хабаровска в Южно-Сахалинск совершил на Сахалине экстренную посадку.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта, причиной стало задымление в кабине пилота. Почти весь путь воздушное судно проделало, находясь в аварийном состоянии. По сигналу тревоги в аэропорту Южно-Сахалинска были собраны аварийно-спасательные расчеты. Посадка прошла штатно, никто из 100 человек на борту не пострадал.
2021-02-04T03:09:00+03:00
2021-02-04T03:09:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:09, 04 февраля 2021
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