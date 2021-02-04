Спасатели нашли тела пожарных, погибших при тушении огня на складе в Красноярске.

Как сообщили ТАСС в МЧС, жертвами пожара стали трое пожарных 46-ти, 45-ти и 27-ми лет. Также погиб один рабочий. Площадь пожара, возникшего в среду, достигала почти 4 тыс. кв. метров. Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин возгорания. Возбуждены два уголовные дела
2021-02-04T03:07:54+03:00
2021-02-04T03:07:59+03:00
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03:07, 04 февраля 2021
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