Спасатели нашли тела пожарных, погибших при тушении огня на складе в Красноярске.

Как сообщили ТАСС в МЧС, жертвами пожара стали трое пожарных 46-ти, 45-ти и 27-ми лет. Также погиб один рабочий. Площадь пожара, возникшего в среду, достигала почти 4 тыс. кв. метров. Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин возгорания. Возбуждены два уголовные дела