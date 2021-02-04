Вашингтон призвал Россию освободить американских граждан Тревора Рида и Пола Уилана.

Как заявила представитель Белого дома Джен Псаки, с Россией установлены каналы связи по этому вопросу на нескольких уровнях. Рида приговорили в России к девяти годам заключения за насилие в отношении полицейских. Пол Уилан получил 16 лет колонии по обвинению в шпионаже. Ни тот, ни другой вины не признали.