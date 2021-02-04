Вашингтон призвал Россию освободить американских граждан Тревора Рида и Пола Уилана.

Как заявила представитель Белого дома Джен Псаки, с Россией установлены каналы связи по этому вопросу на нескольких уровнях. Рида приговорили в России к девяти годам заключения за насилие в отношении полицейских. Пол Уилан получил 16 лет колонии по обвинению в шпионаже. Ни тот, ни другой вины не признали.
2021-02-04T03:06:45+03:00
2021-02-04T03:06:50+03:00
https://echo.msk.ru/news/2784840-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:06, 04 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Новое расследование об объекте под Геленджиком, который также называют «дворцом Путина», опубликовало издание «Медуза» Из разговора с рабочими, некогда занятыми на строительстве резиденции, журналисты выяснили, что масштабы постройки оказываются больше, чем в расследовании Алексея Навального и его соратников…
Популярное за неделю
1 февраля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)