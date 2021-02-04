Группа американских сенаторов от обеих партий внесла в Конгресс законопроект о санкциях против России.

На этот раз — из-за ситуации с оппозиционным российским политиком, главным критиком Кремля Алексеем Навальным. Как сообщила пресс-служба сенатора-республиканца Марко Рубио, законопроект предусматривает введение целевых ограничений в отн. российских должностных лиц, причастных к нарушениям международного права, что включает отравление и тюремное заключение оппозиционного лидера.
2021-02-04T03:05:30+03:00
2021-02-04T03:05:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 04 февраля 2021
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