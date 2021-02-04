Группа американских сенаторов от обеих партий внесла в Конгресс законопроект о санкциях против России.

На этот раз — из-за ситуации с оппозиционным российским политиком, главным критиком Кремля Алексеем Навальным. Как сообщила пресс-служба сенатора-республиканца Марко Рубио, законопроект предусматривает введение целевых ограничений в отн. российских должностных лиц, причастных к нарушениям международного права, что включает отравление и тюремное заключение оппозиционного лидера.