Телеведущий ток-шоу «60 минут» Евгений Попов может выдвинуться на выборах в ГД от Москвы.

Как рассказали РБК источники, близкие к столичной мэрии, для Попова подобрали одномандатный округ на западе Москвы. Речь может идти о 197 округе (Кунцево), депутатом от которого сейчас является Вячеслав Лысаков. Сам Попов подтвердил РБК, что такие переговоры с ним ведутся, предложение ему интересно и он готов его обсуждать. Окончательного решения на этот счет Евгений Попов еще не принял.
2021-02-04T02:10:30+03:00
2021-02-04T02:10:34+03:00
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02:10, 04 февраля 2021
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