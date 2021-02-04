Главный редактор интернет-издания «Медиазона» Сергей Смирнов арестован на 25 суток.

Смирнова обвинили в повторном нарушении правил публичных мероприятий. Поводом стал ретвит Смирновым шутки, которая сопровождалась указанием даты и времени акции в поддержку Алексея Навального. Сам журналист утверждает, что из дома в день акции не выходил. Защита журналиста будет обжаловать решение суда. В Поддержку Смирнова высказался целый ряд СМИ, в т.ч. «ЭМ», «РБК», т/к «Дождь», интернет-издание The Bell, «Новая газета» — всего более 30 изданий.