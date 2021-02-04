Главный редактор интернет-издания «Медиазона» Сергей Смирнов арестован на 25 суток.

Смирнова обвинили в повторном нарушении правил публичных мероприятий. Поводом стал ретвит Смирновым шутки, которая сопровождалась указанием даты и времени акции в поддержку Алексея Навального. Сам журналист утверждает, что из дома в день акции не выходил. Защита журналиста будет обжаловать решение суда. В Поддержку Смирнова высказался целый ряд СМИ, в т.ч. «ЭМ», «РБК», т/к «Дождь», интернет-издание The Bell, «Новая газета» — всего более 30 изданий.
2021-02-04T02:09:19+03:00
2021-02-04T02:09:23+03:00
https://echo.msk.ru/news/2784830-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:09, 04 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Новое расследование об объекте под Геленджиком, который также называют «дворцом Путина», опубликовало издание «Медуза» Из разговора с рабочими, некогда занятыми на строительстве резиденции, журналисты выяснили, что масштабы постройки оказываются больше, чем в расследовании Алексея Навального и его соратников…
Популярное за неделю
1 февраля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)