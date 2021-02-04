Фонд «Общественный вердикт» пожаловался в СК на нарушение ковидных правил в автозаках.

В сообщении фонда, который признан в России иноагентом, говорится, что во время задержаний на акциях протеста 23 и 31 января представители власти создали условия, из-за которых в автозаках не соблюдалась социальная дистанция, задержанным не выдавали маски и перчатки, среди них не выявляли тех, у кого есть симптомы инфекционных заболеваний.