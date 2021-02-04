Суд в Москве арестовал на 12 суток волонтера штаба Любови Соболь Алену Китаеву.

Ранее 21-летняя Китаева рассказала о пытках в ОВД Донской. По словам девушки, ее задержали на акции протеста 2 февраля, в отделении полиции сотрудник надел ей на голову пакет, требуя сообщить пароль от телефона и угрожая применить электошокер.