В соцсетях запущен флешмоб в поддержку Юлии Навальной.

Участникам предлагают опубликовать фото в красном и хештегом «негрустивсебудетхорошо». Именно эти слова Алексей Навальный сказал своей жене Юлии после того, как суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальные 2 года и 8 месяцев.