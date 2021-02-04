В соцсетях запущен флешмоб в поддержку Юлии Навальной.

Участникам предлагают опубликовать фото в красном и хештегом «негрустивсебудетхорошо». Именно эти слова Алексей Навальный сказал своей жене Юлии после того, как суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальные 2 года и 8 месяцев.
2021-02-04T02:05:44+03:00
2021-02-04T02:05:49+03:00
https://echo.msk.ru/news/2784824-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:05, 04 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Новое расследование об объекте под Геленджиком, который также называют «дворцом Путина», опубликовало издание «Медуза» Из разговора с рабочими, некогда занятыми на строительстве резиденции, журналисты выяснили, что масштабы постройки оказываются больше, чем в расследовании Алексея Навального и его соратников…
Популярное за неделю
1 февраля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)