Жозеп Боррель намерен на переговорах в Москве поднять вопрос о ситуации вокруг А. Навального.

Глава европейской дипломатии надеется встретиться самим оппозиционным политиком, которому суд заменил условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Жозеп Боррель собирается также обсудить с российским руководством силовой разгон мирных акций протеста. По мнению Борреля, заключение Алексея Навального под стражу не согласуется с международными обязательствами России соблюдать верховенство права и основополагающие свободы.