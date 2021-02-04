Жозеп Боррель намерен на переговорах в Москве поднять вопрос о ситуации вокруг А. Навального.

Глава европейской дипломатии надеется встретиться самим оппозиционным политиком, которому суд заменил условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Жозеп Боррель собирается также обсудить с российским руководством силовой разгон мирных акций протеста. По мнению Борреля, заключение Алексея Навального под стражу не согласуется с международными обязательствами России соблюдать верховенство права и основополагающие свободы.
2021-02-04T02:04:39+03:00
2021-02-04T02:04:44+03:00
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02:04, 04 февраля 2021
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