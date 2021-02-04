Власти США продолжат следить за ситуацией вокруг «СП-2».

Решения о дальнейших санкциях будут приниматься по мере реализации проекта. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. При этом он отметил, что «санкции — это лишь один из многих инструментов в арсенале вашингтонской администрации. Между тем, посол России в ФРГ Сергей Нечаев выразил уверенность, что Москва, Берлин и Европа смогут самостоятельно определять свою энергетическую политику без вмешательства извне.