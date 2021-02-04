Брату Алексея навального Олегу предъявили обвинение по т.н. «санитарному делу».

Об этом в своем Твиттере сообщает адвокат Никос Парскевов. Сейчас Олег Навальный находится под домашним арестом. По этому же делу под домашний арест отправлены еще несколько соратников оппозиционного политика. Еще одному суд запретил определенные действия. Их обвиняют по уголовной статье о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм в преддверии акции в поддержку Алексея Навальнго 23 января.
2021-02-04T01:12:31+03:00
2021-02-04T01:12:35+03:00
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01:12, 04 февраля 2021
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