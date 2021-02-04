Суд отправил под адм. арест на семь суток столичного 11-классника.

На него был составлн протокол за участие в акции 2 февраля против приговора Навальному. Как рассказал ИФ координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников, задержанный — совершеннолетний, 18 января ему исполнилось 18 лет. При этом Прянишников не знает пришел ли школьник на несанкционированную акцию целенаправленно или случайно оказался на ней.