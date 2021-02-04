Суд отправил под адм. арест на семь суток столичного 11-классника.

На него был составлн протокол за участие в акции 2 февраля против приговора Навальному. Как рассказал ИФ координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников, задержанный — совершеннолетний, 18 января ему исполнилось 18 лет. При этом Прянишников не знает пришел ли школьник на несанкционированную акцию целенаправленно или случайно оказался на ней.
2021-02-04T01:10:06+03:00
2021-02-04T01:10:10+03:00
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01:10, 04 февраля 2021
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