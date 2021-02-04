Арестованного на 25 суток главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова повезли в депортационный центр.

Об этом сообщает редактор интернет-издания Егор Сковорода. По его словам, в центр временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарово спешно свозят многих арестованных, потому что все остальные изоляторы временного содержания переполнены.
2021-02-04T01:08:47+03:00
2021-02-04T01:08:52+03:00
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01:08, 04 февраля 2021
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