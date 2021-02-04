Российского посла в Праге вызывали в МИД Чехии.

Там ему был выражен протест в связи с приговором в отношении Алексея Навального, который чешская сторона сочла политически мотивированным, а также в связи с силовым разгоном мирных протестных акций. В свою очередь, как передает РИА, посольство России в Чехии указало на недопустимость вмешательства во внутренние дела России.