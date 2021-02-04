Z Архив новостей новости
5 9 6 653
01:04, 04 февраля 2021

Сегодня начинается первый за четыре года визит в Россию главы дипломатии ЕС.

Помимо переговоров с Сергеем Лавровым, Жозеп Боррель встретится с представителями гражданского общества. Среди прочего, Боррель намерен довести до российских властей консолидированную позицию ЕС по ситуации с Алексеем Навальным.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 29 января Поздравить…

5 336 6 5271 29.01
Блоги

Рожденные 1 февраля Поздравить…

5 295 6 6228 01.02
Блоги

Рожденные 31 января Поздравить…

5 181 6 5176 31.01
Новости

Алексей Навальный приговорен к 2 годам и 8 месяцам тюремного заключения Таким образом, суд удовлетворил требования прокуратуры, которая, в свою очередь, поддержала представление ФСИН…

5 50 6 71387
Новости

Новое расследование об объекте под Геленджиком, который также называют «дворцом Путина», опубликовало издание «Медуза» Из разговора с рабочими, некогда занятыми на строительстве резиденции, журналисты выяснили, что масштабы постройки оказываются больше, чем в расследовании Алексея Навального и его соратников…

5 83 6 104678
Новости

Чиновники заинтересовались детьми жительницы Ленинградской области, которую на акции ударил в живот полицейский Сама же она до сих пор находится в больнице…

5 107 6 145245
Новости

На Украине отключили вещание телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK Такое решение ранее приняли в Совете национальной безопасности и обороны…

5 60 6 8746
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Это саморазоблачение коллективного Запада Или это попытка психологического давления на судью? Не исключу, что их в немалой степени заботит судьба закачанных натовских миллионов в противоправную деятельность на российской территории…

5 225 6 31166 02.02
Новости

Европейский союз сегодня вечером осудил действия российских властей в отношении политика Алексея Навального От имени всех 27 стран ЕС выступил верховный представитель по иностранным делам Жозеп Боррель…

5 57 6 7907
Блоги

+ «Страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич» «Страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич» В 90-ю годовщину со дня рождения Бориса Ельцина Владимир Путин возложил цветы к могиле первого Президента России на Новодевичьем кладбище в Москве…

5 116 6 16063 02.02
8читать ;смотреть
Новости

Михаил Ходорковский рассказал о разговоре с людьми, строившими «дворец Путина» Ходорковский считает несостоятельным и смешным то, что было озвучено Путиным в ответ на вопрос про дворец…

5 60 6 57914
Новости

Кремль: Решение суда, заменившего Навальному условный срок на реальный, не станет серьезным фактором политики России Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков…

5 43 6 6245
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Студия «Тёмный лес» На днях немецкие журналисты обратили внимание на любопытные факты о недавнем «расследовании» Навального…

5 202 6 30313 02.02
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Юбилей Ельцина. В какой стране мы бы жили, если бы не он? Юбилей Ельцина. В какой стране мы бы жили, если бы не он? 90 лет назад родился Борис Николаевич Ельцин…

5 46 6 6974 01.02
8читать ;смотреть
Новости

Российский МИД не будет помогать делегации ЕС организовывать посещение Алексея Навального в тюрьме Это дала понять сегодня вечером официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова…

5 45 6 7261
Блоги

Татьяна Юмашева руководитель Фонда первого Президента России Бориса Ельцина

Наступит время, когда про Ельцина и его время будут говорить правду Он умел прощать ошибки и никогда никому не мстил. Он не окружал себя льстивыми и удобными, он слышал разные мнения…

5 160 6 26259 01.02

Популярное за неделю

Новости

Алексей Навальный выпустил новое обращение из СИЗО По его словам, если на улицы выйдут два процента зрителей фильма «Дворец для Путина», этого будет достаточно, чтобы, как он выразился, «привести в чувство завсегдатаев аквадискотеки»...

5 82 6 205613
Интервью Информационный канал

Валерий Соловей гость: Валерий Соловей политолог

Уже в 18:00 было обнародовано Путиным его решение относительно судьбы Навального. В узком кругу. Причем в то время, как г-н Вайно настаивал на домашнем аресте, группа Патрушева настаивала на реальном сроке 3,5 года…

5 87 6 143368 02.02
#слушать 49:03 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

1 февраля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 0 6 2889 01.02
Блоги

Максим Миронов Профессор IE Business school (Мадрид)

Казус Ротенберга Зрителю ТВ каналов все станет очевидным — у Навального красивые нарисованные мультики, а по федеральным каналам съемки настоящего дворца…

5 146 6 387376 01.02
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Как нам победить Путина Для смены власти в стране у протестующих граждан должны быть свои представители не просто в политике, но во власти. Для начала – власти законодательной и представительной…

5 204 6 212276 30.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8985527
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4799334

Сегодня в эфире