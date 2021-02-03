Школы в Индонезии не смогут требовать от учеников носить только мусульманскую одежду

Власти страны запретили подобное принуждение, — сообщает ТАСС. Ученики и их родители должны иметь право сами выбирать форму, — сказал сегодня министр образования. Индонезия – крупнейшая в мире мусульманская страна. Здесь последователей ислама примерно 240 миллионов.