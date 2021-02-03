Носить маски, предупреждают во ВОЗ, людям будет нужно и после снятия жёстких ограничений в их странах

Носить маски, предупреждают во Всемирной организации здравоохранения, людям будет нужно и после снятия жёстких ограничений в их странах. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что нельзя расслабляться, иначе будет сложно добиться снижения числа заражённых до нуля. По её словам, нужно будет и сохранять безопасную дистанцию между людьми.
2021-02-03T23:04:01+03:00
2021-02-03T23:04:01+03:00
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23:04, 03 февраля 2021
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