Движение поездов московского метро между станциями «Выхино» и «Рязанский проспект» вечером было остановлено

Движение поездов московского метро на «фиолетовой» ветке между станциями «Выхино» и «Рязанский проспект» вечером было остановлено. В качестве причины указывается необходимость некой «проверки инфраструктуры». В пресс-службе метрополитена добавили, что при малейшем подозрении проверяются все системы, чтобы обеспечить безопасность перевозок. Других подробностей нет.

Пассажиры жалуются в социальных сетях, что поезда по Таганско-Краснопресненской линии ходят с большими задержками. Несколько минут назад агентство «Интерфакс» сообщило, что движение на линии восстановлено.