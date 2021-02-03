Приговор Навальному и подавление уличных протестов, как ожидается, будет одной из ключевых тем переговоров ЕС и России

Приговор политику Алексею Навальному и подавление уличных протестов, как ожидается, будет одной из ключевых тем переговоров ЕС и России. Завтра в Москву прибудет верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель. Сообщалось, что дипломат хотел бы лично встретиться с Навальным, но в МИДе об этом не знают, сказала в интервью телеканалу «Дождь» официальный представитель ведомства Мария Захарова. Основная официальная часть визита Жозепа Борреля в Москву намечена на пятницу.

Тем временем в ЕС подтвердили, что обсуждают новые санкции в связи с приговором Алексею Навальному. Этот вопрос будет поднят на встрече глав МИД стран Евросоюза 22 февраля.

На фоне санкционных опасений, сегодня на бирже в Москве шли вниз курс рубля и котировки российских ценных бумаг.