Правозащитники жалуются на силовиков, которые не обеспечивают соблюдение санитарных мер в автозаках

Фонд «Общественный вердикт» направил обращение в Следственный комитет. В документе говорится, что в спецтранспорте не было условий для соблюдение социальной дистанции, а задержанным не выдавали маски и перчатки. Это создавало угрозу массового заболевания ковидом, — сказано в жалобе. Российские власти считают фонд «Общественный вердикт» — «иностранным агентом».