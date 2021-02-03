Правозащитники жалуются на силовиков, которые не обеспечивают соблюдение санитарных мер в автозаках

Фонд «Общественный вердикт» направил обращение в Следственный комитет. В документе говорится, что в спецтранспорте не было условий для соблюдение социальной дистанции, а задержанным не выдавали маски и перчатки. Это создавало угрозу массового заболевания ковидом, — сказано в жалобе. Российские власти считают фонд «Общественный вердикт» — «иностранным агентом».
2021-02-03T22:44:15+03:00
2021-02-03T22:44:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:44, 03 февраля 2021
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