Школьник арестован в Москве на 7 суток по следам недавних уличных акций

О решении Тимирязевского суда сообщает интернет-издание МБХ-Медиа, не приводя подробностей о несовершеннолетнем и том, в чём его признали виновным. Всего, по данным правозащитников, в результате подавления уличных выступлений последних недель, в стране было задержано около 10 тысяч человек.