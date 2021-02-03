«Новая газета» в солидарность с арестованным главредом «Медиазоны» будет публиковать главные материалы издания

«Новая газета» в течение 25 суток будет публиковать самые главные материалы интернет-издания «Медиазона». Как рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель отдела политики «Новой» Кирилл Мартынов, это связано с арестом главного редактора издания Сергея Смирнова. Таким образом редакция газеты проявит солидарность и поддержит работу коллег.

«Преследование главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова оно не связано с его ретвитом. Силовым структурам не нравится то, чем занимается «Медиазона», так как издание специализируется на освещении российских судебных процессов. Смирнова за это решили наказать — за его профессиональную деятельность. А мы его хотим поддержать. Если «Медиазона» не нравится российским силовикам, если они видят в ней некоторую проблему, мы сделаем так, чтобы о существовании издания узнало, как можно большее количество людей», — сказал К.Мартынов.

Поскольку Смирнова суд арестовал на 25 суток, добавил он, «Новая газета» будет 25 суток публиковать и рассказывать о том, чем занимается «Медиазона». «Мы сделаем в наиболее очевидном формате, а именно — опубликуем наиболее ключевые тексты, важные тексты издания за последнее время на сайте и в бумаге Новой газеты». И я думаю, что издание получит новую аудиторию, новых читателей", — отметил он.

Коллектив газеты надеется, что серия публикаций привлечет внимание иностранных СМИ, которые тоже смогут перепечатывать материалы «Медиазоны», добавил Кирилл Мартынов.

«Мы думаем, что это не только акция «Новой газеты». Мы уже сделали совместное заявление с «Синдикатом 100», с журналистским консорциумом, который объединяет 46 изданий по всей стране. И многие из этих изданий будут выражать свою позицию и перепечатывать «Медиазону». Мы надеемся также, что мировые средства массовой информации заинтересуются происходящим в российских судах, сошлются на эту информацию и подробно процитируют. Я надеюсь увидеть тексты «Медиазоны» в европейских и американских независимых изданиях. Делается все для одной цели. У нас нет другого способа повлиять на этот судебный процесс над Смирновым, но мы будем защищать профессиональные ценности, которые защищал он», — заключил К.Мартынов.