Юлия Навальная поблагодарила всех за поддержку и пообещала не бояться

Жена оппозиционного политика не видит смысла отступать и верит в победу, поскольку Алексея и ее лично поддерживают столько хороших, сильных и правильных людей. Она не соглашается с тем, что сильная, как ей пишут, и называет себя обычной. На своей страничке в Инстаграме Юлия отмечает, что читает все сообщения и сначала хотела ответить лично каждому, кто выразил ей поддержку, однако сейчас таких людей стало так много, что, по ее словам, она закончит отвечать, когда Навального «уже отпустят» из колонии. Поэтому она решила ответить всем сразу. Супруга оппозиционера говорит «огромное спасибо» тем, кто выходит на улицу в его поддержку, тем, кто ей пишет и интересуется ее состоянием. Она утверждает, что в порядке. Муж написал ей письмо (о чем, она не уточнила), мама прислала голубцы, дочка завела TikTok, а она сама «получила штраф за то, что просто шла по своему родному городу. Все как у всех», — отмечает Юлия Навальная. Она также порадовалась, что на ее страницу в соцсети подписались больше одного миллиона человек.

Юлия Навальная участвовала в обеих акциях протеста, которые проходили в Москве в конце января. Дважды она была задержана полицией.