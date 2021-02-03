Чехия первой из зарубежных стран вызвала в МИД российского посла из-за приговора Навальному и разгона уличных акций

Чехия первой из зарубежных стран вызвала в свой МИД российского посла из-за приговора Алексею Навальному и разгона уличных акций. Дипломату был заявлен протест в связи с решением суда и жесткими действиями силовых структур.

Многие западные страны осудили произошедшее в Москве. Среди тех, кто потребовал немедленного освобождения всех арестованных, включая Алексея Навального, и Германия.

Официальный представитель правительства Штеффен Зайберт напомнил, что приговор московского суда основан на вердикте, который был признан противоправным в ЕСПЧ. Как член совета Европы Россия должна выполнять его решения, придерживаясь Конвенции по правам человека. «Кремль должен обеспечить россиянам право на свободу мнения и собраний», – подчеркнул Зайберт.

Правительство ФРГ ожидает от России исполнение соглашения о химическом оружии и расследование покушения на Навального. Пресс-секретарь Меркель отметил, что за решеткой сидит жертва произвольного приговора, а преступники не привлекаются к суду.

Зайберт заявил, что в октябре из-за попытки отравления Навального в России ЕС ввел санкции против семи лиц и одного института. Дальнейшие шаги будут обсуждаться после визита в Москву верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борелля. Новые санкции не исключены.

Сегодня в ЕС сообщили, что новые санкции будут обсуждаться 22 февраля на специальной встрече министров иностранных дел. По некоторым данным, могут быть введены, в том числе, персональные ограничения для представителей российской юстиции.